Aydın Tarım Müdürlüğü 17 ilçede üreticilerle buluştu, incir ve ÇKS bilgisi verdi - Son Dakika
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Aydın Tarım Müdürlüğü 17 ilçede üreticilerle buluştu, incir ve ÇKS bilgisi verdi

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Aydın Tarım Müdürlüğü 17 ilçede üreticilerle buluştu, incir ve ÇKS bilgisi verdi
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Cuma Buluşmaları kapsamında Aydın'ın 17 ilçesinde üreticilerle buluştu. Buluşmalarda incirde doğru hasat, kurutma ve depolama ile 2027 ÇKS kayıt işlemleri ve 2026/1 İncir Tebliği anlatıldı, üreticilerin talep ve sorunları dinlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Cuma Buluşmaları' kapsamında kentin 17 ilçesinde üreticilerle eş zamanlı olarak bir araya gelindi. Buluşmalarda tarımsal üretime ilişkin güncel konular ele alınırken, üreticilerin talep ve sorunları da sahada dinlendi.

Aydın'ın farklı ilçelerinde gerçekleştirilen buluşmalarda üreticilere bölgesel ve yöresel ürünlerin yanı sıra incirde doğru hasat, kurutma ve depolama konularında bilgilendirme yapıldı. 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt işlemleri ile 2026/1 Sayılı İncir Tebliği hakkında da üreticilere bilgi verildi. Kent tarımında önemli yere sahip incir, zeytin, kestane ve pamuk başta olmak üzere Aydın'ın önemli tarımsal ürünleriyle ilgili konuların da görüşüldüğü buluşmalarda, B-Reçete Uygulaması hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Öte yandan orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler ile anız yakılmasının önlenmesine yönelik uyarılar da üreticilerle paylaşıldı. Programlarda üreticilerin soruları cevaplanırken, sahada karşılaştıkları sorun ve talepler de ilgili görevliler tarafından dinlendi.

'Cuma Buluşmaları' kapsamında Bozdoğan'da Ziyaretli, Buharkent'te Zafer, Çine'de Camızağılı, Didim'de Hisar, Efeler'de Kalfaköy ve Zeytinköy, Germencik'te Camikebir ve İncirliova'da Erbeyli mahallelerinde üreticilerle bir araya gelindi. Karacasu'da Çamarası, Karpuzlu'da Ektirli, Koçarlı'da Çakmar ve Köşk'te Ovaköy mahallelerinde gerçekleştirilen buluşmalarda da üreticilerin tarımsal üretime ilişkin görüş ve talepleri dinlendi. Kuşadası'nda Çınar, Kuyucak'ta Kurtuluş, Söke'de Cumhuriyet, Sultanhisar'da Kılavuzlar ve Yenipazar'da Donduran mahalleleri program kapsamında yer aldı. Nazilli'de ise üreticilerle Pirlibey ve Hamzallı mahallelerinde olmak üzere iki farklı noktada buluşma gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
Orman YangınlarıÇiftçilikEkonomiGüncelTarımAydınYerelSon Dakika

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