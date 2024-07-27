Aydın Tekstil Park\'ta Sinema Geceleri Yoğun İlgi Gördü

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Aydın Tekstil Park'ta sinema geceleri yoğun ilgi gördü. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen açık hava sineması, "Bursa Bülbülü" filmini Aydınlılarla buluşturdu. Etkinlikte vatandaşlar aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirerek güzel havanın ve Aydın Tekstil Park'ın tadını çıkardı.

Bugün de "Bursa Bülbülü" filminin Mimar Sinan Parkı'nda Saat 21.30'da gösterimi yapılacak. Vatandaşlar ücretsiz olarak izleyebilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu açık alanda film izlemek isteyen tüm Aydınlıları Mimar Sinan Parkı'ndaki sinema gecesine davet etti. - AYDIN