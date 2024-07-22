Aydın Tekstil Park'taki Aquapark çocukların gözdesi oldu - Son Dakika
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Aydın Tekstil Park'taki Aquapark çocukların gözdesi oldu

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın'a kazandırılan Tekstil Park içerisindeki aquapark bu yıl da çocukların akınına uğruyor. Aileler, yaz aylarında çocuklarını serinletmek için Aydın Tekstil Park'taki aquaparkı tercih ediyor.

22.07.2024 16:41  Güncelleme: 16:56
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Aydın Tekstil Park'taki Aquapark çocukların gözdesi oldu

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın'a kazandırılan Tekstil Park içerisindeki aquapark bu yıl da çocukların akınına uğruyor. Yaz aylarında özellikle akşam saatlerinde yeşil alanda serinlemek için ailelerin buluşma alanı olan Aydın Tekstil Park, 12 yaşa kadar çocuklara da aquaparkıyla hizmet veriyor. Aileler Aydın'ın merkezinde yer alan aquapark için memnuniyetlerini ifade etti.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından bunalan aileler, özellikle hafta sonlarını çocuklarının doyasıya eğlendikleri aquaparkta geçiriyor. 12 yaşına kadar çocuklar, aileleriyle birlikte haftanın her günü saat 19.00'a kadar aquaparkta zaman geçirebiliyor. Aquaparkın Aydın'da ailelerin çocuklarını götürebileceği en uygun alan olduğunu ifade eden Pelin Akan, "Zaten hava çok sıcak ve çocuklarımızı bu şartlarda götürebileceğimiz başka bir yer yok. Burası keşfettiğim en iyi yer diyebilirim. İki çocuğumu getiriyorum, onlar eğlenirken ben de keyifli vakit geçiriyorum. Burada da zaten istediğimizi alabildiğimiz bir büfe var. İyi ki böyle bir yer var" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte aquaparka gelen Serhat Atilli ise düşüncelerini, "Çocuğumuzla vakit geçirebilmek için buraya geldik. Memnunuz, çocuklar için çok güzel bir eğlence yeri olmuş. Kızımız 11 aylık, ama yeğenlerimle birlikte geldik, onlar da çok mutlular, eğleniyorlar. Aydın'da böyle bir yer ihtiyaçtı, yapıldığı için de çok mutlu olduk. Kızım küçük olduğu için ücretsiz olması da çok iyi. En azından durumu olmayan aileler için güzel bir uygulama. Buradaki kafedeki yiyeceklerin ve içeceklerin fiyatlarının uygun olması da bizleri mutlu etti. Herkes kullanabilir. Çok mutlu olduk, Özlem Hanım'a teşekkür ediyoruz" diyerek belirtti.

Aquaparka geçen yıl da geldiklerini ve çok memnun kaldıklarını ifade eden Yücel Zepa ise, "Özellikle çocuğum çok memnun kaldı, her gün gelmek istiyor. Böylesi hizmetlerin olması bizim açımızdan çok güzel, çocuklarımız için de iyi; çünkü gün boyu eğleniyorlar. Sadece su parkı değil, yemek-içmek için de çok uygun. Özlem Hanım'a bu hizmeti için çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Çocukları aquaparkta istedikleri gibi eğlenirken, anne-babaların ücretsiz olarak zaman geçirebildikleri alan her gün saat 10.00-19.00 arasında hizmet veriyor. Alanda gelenlerin dinlenebileceği şezlong ve minderler de yer alıyor.

Aydın Tekstil Park\'taki Aquapark çocukların gözdesi oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Tekstil Park'taki Aquapark çocukların gözdesi oldu - Son Dakika

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