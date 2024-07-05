Aydın Ticaret Borsası, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında deprem ve yangın tatbikatı eğitimi düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Ticaret Borsası, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında deprem ve yangın tatbikatı eğitimi düzenledi

Aydın Ticaret Borsası, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında deprem ve yangın tatbikatı eğitimi düzenledi

Aydın Ticaret Borsası, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında deprem ve yangın tatbikatı eğitimi düzenledi. Eğitimlerde, deprem ve yangın anında yapılması gerekenler, yangın çeşitleri ve müdahale yöntemleri anlatıldı. Uzmanlar, katılımcılara yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımını öğretti ve acil durum ekipmanlarının etkin kullanımı ile acil çıkış güvenliği gibi konuları anlattı. Deprem tatbikatında ise güvenli alanların belirlenmesi, doğru davranış biçimleri ve tahliye yöntemleri detaylı olarak anlatıldı. Eğitim ve tatbikatın amacı, iş yerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanın yanı sıra toplumsal sorumluluk bilincini artırmaktır.

05.07.2024 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Ticaret Borsası, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında deprem ve yangın tatbikatı eğitimi düzenledi.

Alanında uzman isimlerin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimlerde, deprem anında yapılması gerekenler, yangınların çıkış nedenleri, çeşitleri ve yangına müdahale yöntemleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Aydın Ticaret Borsası, AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ile özel bir labaratuvarın personelinin katıldığı eğitimde, uzmanlar tarafından yangın ve deprem gibi acil durumlarda etkili ve hızlı müdahale stratejileri konusunda katılımcılara bilgi verildi. Uzmanlar, tatbikat sırasında katılımcılara yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı öğreterek acil durum ekipmanlarının etkin kullanımı ile acil çıkış güvenliği gibi kritik konuları kapsamlı şekilde anlattılar. Beraberinde yangın anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı.

Deprem tatbikatında, katılımcılara bina içindeki güvenli alanların belirlenmesi, deprem anında doğru davranış biçimleri ve hızlı tahliye yöntemleri detaylı olarak anlatıldı. Ayrıca eğitim sürecinde deprem çantası hazırlama ve acil durum planları oluşturma gibi konular detaylandırıldı. Katılımcılar, muhtemel bir deprem anında alınması gereken önlemleri gerçekleştirilen tatbikat ile deneyimledi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, eğitime dair yaptığı açıklamada, "Acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olmanın önemini vurgulamak istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu eğitim ve tatbikat, sadece iş yerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturma adımı değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincimizin artırılması açısından da son derece kıymetlidir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Deprem, Aydın, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Ticaret Borsası, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında deprem ve yangın tatbikatı eğitimi düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
15:37 Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, UEFA’nın ceza kararına karşı CAS’a gidemiyor Merih Demiral Hollanda maçında yok! TFF, UEFA'nın ceza kararına karşı CAS'a gidemiyor
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
16:02 Çanakkale’de bir aile yok oldu Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti Çanakkale'de bir aile yok oldu! Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti
15:35 Sinan Akçıl’dan Merih Demiral’a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın
15:25 Galatasaray, Zaniolo’yu Atalanta’ya kiraladı İşte yapılan anlaşmanın detayları Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 18:45:20. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Ticaret Borsası, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında deprem ve yangın tatbikatı eğitimi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement