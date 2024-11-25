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Aydın Ticaret Borsası Üye Toplantısı

Aydın Ticaret Borsası Üye Toplantısı

Aydın Ticaret Borsası, üyeleriyle projelerini ve yatırımlarını Antalya'da paylaştı.

25.11.2024 15:08
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Aydın Ticaret Borsası, üyelerinin talepleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarını, Growtech 23. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapsamında Antalya'da düzenlenen Üye Bilgilendirme Toplantısı'nda ele aldı.

Toplantıya, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, meclis üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve borsa üyeleri katılım sağladı. Toplantıda, Aydın Ticaret Borsası'nın yürüttüğü projeler ve gerçekleştirdiği faaliyetler detaylı bir şekilde paylaşılarak, bölge ve ülke ekonomisine sağladığı katkılar vurgulandı.

Aydın Ticaret Borsası'nın hayata geçirdiği projeler, verdiği hizmetler ve gerçekleştirdiği yatırımlar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Aydın Ticaret Borsası olarak, üyelerimizden gelen talepleri titizlikle değerlendiriyor, bu doğrultuda planlamalar yapıyoruz. Çalışmalarımızla hem bölgemizin hem de ülkemizin ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz" dedi.

Aydın Ticaret Borsa'nın laboratuvar hizmetleri, ürün depolama hizmetleri, coğrafi işaret çalışmaları, tadım ve tanıtım etkinlikleri, sektör toplantıları ve e-ticaret faaliyetlerinin anlatıldığı toplantıda Çondur, göreve geldiklerinden bu yana yaklaşık 180 milyon TL değerinde bir yatırımın bölge ekonomisine kazandırıldığını ifade etti. Bu yatırımların, Aydın Ticaret Borsası üyelerine sunduğu kolaylıklar ve sektörel katkıları detaylı bir şekilde açıklandı.

Ayrıca, toplantıda üyelerden gelen geri bildirimler doğrultusunda yürütülen lobicilik faaliyetleri ve Aydın Ticaret Borsası'nın tarımsal üretimden ihracata kadar geniş bir yelpazede sunduğu çözümler ele alındı.

İş Hukuku Eğitimi düzenlendi

Aydın Ticaret Borsası Üye Bilgilendirme Toplantısı'nın ikinci gününde Av. Doç. Dr. Ali Ekin tarafından düzenlenen, 'İş Hukuku Eğitimi' ile üyeler, işveren ve çalışan ilişkilerine dair hukuki süreçler hakkında bilgilendirildi. Eğitimde iş sözleşmeleri, hak ve yükümlülükler ile iş hukuku çerçevesinde dikkat edilmesi gereken temel konular detaylı bir şekilde ele alındı. Eğitim, işverenlerin yasal süreçlere daha hakim olmalarına katkı sağlamayı hedefledi.

Toplantının sonunda, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası üyelerinin taleplerini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Çondur, bölgesel ve ulusal ekonomiye değer katmaya yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Ticaret Borsası Üye Toplantısı - Son Dakika

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