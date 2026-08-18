Aydın Ticaret Borsası ve EİB İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası ve EİB İşbirliği Görüşmesi

Aydın Ticaret Borsası ve EİB İşbirliği Görüşmesi
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Aydın Ticaret Borsası ve EİB, ortak projeler ve işbirliği imkanlarını geliştirmek için görüştü.

Aydın Ticaret Borsası ile Ege İhracatçı Birlikleri arasında ortak çalışmaların ve iş birliği imkanlarının geliştirilmesi amacıyla görüşme gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Borsası ile Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) arasında kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak çalışma alanlarının genişletilmesi amacıyla görüşme gerçekleştirildi. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcıları Ali Çevik ve Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Uyar, Meclis Üyeleri Mehmet Akkan ve M. Hakan Adalı ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz, Ege İhracatçı Birlikleri'ni ziyaret etti. EİB'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, Aydın Ticaret Borsası ile Ege İhracatçı Birlikleri arasındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak çalışmaların artırılabileceği alanlar değerlendirildi. Görüşmede ayrıca Aydın'ın tarımsal üretim ve ihracat potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda Aydın Ticaret Borsası heyeti, EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Gabay ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, iki kurum arasında ortak projeler ve çalışmalar konusunda iş birliği imkanlarının artırılması üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Ticaret Borsası ve EİB İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika

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