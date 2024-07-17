Aydın Ticaret Borsası Yönetimi, Vali Canbolat'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Aydın Ticaret Borsası Yönetimi, Vali Canbolat'ı ziyaret etti

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve heyeti, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret ederek, incir hasat sezonunun başlamasıyla birlikte sezonun ilk yaş incirini takdim etti. Ziyaret sırasında, Aydın Ticaret Borsası'nın faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve Aydın İnciri'nin hasat sezonu hakkında bilgi verildi. Vali Canbolat, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

17.07.2024 17:06
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Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Meclis Üyesi Ahmet Şenel, Aydın'da incir hasat sezonunun başlamasıyla birlikte Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ederek, sezonun ilk yaş incirini takdim etti.

Ziyaret sırasında, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası'nın faaliyetleri hakkında Vali Canbolat'a bilgilendirmede bulundu. Çondur, Aydın Ticaret Borsası olarak bölge tarımına ve ekonomisine sağladıkları çalışmaları aktararak üretiminde dünya lideri olduğumuz ve ülkemizin önemli tarımsal ihracat ürünleri arasında yer alan Aydın İnciri'nin hasat sezonu hakkında Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı bilgilendirdi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Ticaret Borsası heyetinin gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aydın İnciri hasat döneminin bereketli ve bol kazançlı geçmesini temenni etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Ticaret Borsası Yönetimi, Vali Canbolat'ı ziyaret etti - Son Dakika

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