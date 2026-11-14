Aydın Valisi Varol, esnaf ziyaretinde vatandaşlarla özçekim yaptı - Son Dakika
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Aydın Valisi Varol, esnaf ziyaretinde vatandaşlarla özçekim yaptı

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Aydın Valisi Varol, esnaf ziyaretinde vatandaşlarla özçekim yaptı
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, esnaf ve vatandaşlarla buluşmasında iş yerlerini ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi. Buluşmada özçekim taleplerini geri çevirmeyen Varol, gençlerin ve çocukların ilgisiyle karşılaştı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un esnaf ve vatandaşlarla buluşmasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlarla sohbet eden Varol, özçekim taleplerini de geri çevirmedi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un kentte gerçekleştirdiği esnaf ve vatandaş buluşmasında, bu kez özçekim (selfie) kareleri dikkat çekti. Vali Varol ile sohbet eden vatandaşlar adeta, özçekim yapabilmek için birbiriyle yarıştı. İş yerlerini ziyaret ederek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Vali Varol ise vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Varol, samimi sohbetlerin yanı sıra fotoğraf taleplerine de eşlik etti. Özellikle gençlerin ve çocukların ilgisiyle karşılaşan Vali Varol, bir vatandaşın cep telefonuyla gerçekleştirdiği özçekimde de yer aldı. Çevredeki vatandaşların da ilgiyle izlediği o anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Valimiz Dr. Osman Varol, esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldi. İş yerlerini ziyaret ederek esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Sayın Valimiz, vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinledi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
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