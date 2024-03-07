Aydın Valisi Yakup Canbolat 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Aydın Valisi Yakup Canbolat 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Aydın Valisi Yakup Canbolat 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, kadın hakları mücadelesinde kaydedilen ilerlemeleri vurguladı ve Türk kadınının başarılarına değindi. Vali Canbolat, kadınların eğitimli, açık fikirli ve üretken bireyler olmalarının ülkenin geleceği için önemli olduğunu belirtti.

07.03.2024 21:31
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Aydın Valisi Yakup Canbolat 0 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Canbolat mesajında, "Bugün dünyada kutlanan en anlamlı günlerden birisi olan "Dünya Kadınlar Günü" nü kutluyoruz. Kadınların talep ve özlemlerini kararlılıkla dile getirdikleri, bugüne kadar bu yolda büyük mesafe aldıkları bir sürecin başlaması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kabul görmesiyle hız kazanmıştır. Kadınların eşit haklar ve imkanlar elde etmek için uzun yıllar verdikleri mücadele sonucu, dünya kamuoyu, kadınların talepleri konusunda giderek daha duyarlı hale gelmiş, demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle birlikte kadın hakları mücadelesinde de ciddi mesafeler kat edilmiştir. Bugün kadın haklarının uygulanmasında ulaşılan seviye, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen unsurlar arasında sayılmaktadır. Aynı zamanda bir toplumun kadına sunduğu hak ve sorumluluklar, verdiği önem ve duyduğu saygı o toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişmenin de temel ölçütlerinden sayılmaktadır. Ne mutlu bize ki, milletçe, tarih boyunca her zaman kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız. Tarihin her döneminde erkekler ile omuz omuza verip, hayatın her aşamasında görev alan Türk kadını özellikle Milli Mücadele döneminde sergilediği özverili, fedakar ve vatansever tutumuyla destanlaşmıştır. Ülkemizde Osmanlının son döneminde modernleşme hamleleriyle başlayan kadın hareketleri Cumhuriyetle önemli bir ivme kazanmış, Türk Medeni Kanunu'nun kabulü ve 1934 yılında seçme seçilme hakkının dünyadaki birçok ülkeden önce tanınmasıyla kadınlarımız bugünkü statüsüne kavuşmuştur. Bu süreçte birçok kadınımız çabalarıyla ve başarılarıyla öncü ve örnek olmuştur. Günümüzde de Türk kadını hemen her sektörde görev almakta, iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadır. İlimizde de, kadınların gerek kamu ya da özel sektörde çalışarak, gerekse kendi imkanları ve emekleriyle üretime katılmaları memnuniyet vericidir. Anne, eş ve kardeş gibi en yüce unvan ve değerleri uhdesinde barındıran kadınların eğitimli, açık fikirli, düşünen, sorgulayan, üretime ve yönetime aktif bir şekilde katılan bireyler olmaları ülkemizin aydınlık geleceği açısından son derece önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Valisi Yakup Canbolat 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

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