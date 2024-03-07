Aydın Valisi Yakup Canbolat 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

Aydın Valisi Yakup Canbolat 0 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Canbolat mesajında, "Bugün dünyada kutlanan en anlamlı günlerden birisi olan "Dünya Kadınlar Günü" nü kutluyoruz. Kadınların talep ve özlemlerini kararlılıkla dile getirdikleri, bugüne kadar bu yolda büyük mesafe aldıkları bir sürecin başlaması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kabul görmesiyle hız kazanmıştır. Kadınların eşit haklar ve imkanlar elde etmek için uzun yıllar verdikleri mücadele sonucu, dünya kamuoyu, kadınların talepleri konusunda giderek daha duyarlı hale gelmiş, demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle birlikte kadın hakları mücadelesinde de ciddi mesafeler kat edilmiştir. Bugün kadın haklarının uygulanmasında ulaşılan seviye, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen unsurlar arasında sayılmaktadır. Aynı zamanda bir toplumun kadına sunduğu hak ve sorumluluklar, verdiği önem ve duyduğu saygı o toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişmenin de temel ölçütlerinden sayılmaktadır. Ne mutlu bize ki, milletçe, tarih boyunca her zaman kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız. Tarihin her döneminde erkekler ile omuz omuza verip, hayatın her aşamasında görev alan Türk kadını özellikle Milli Mücadele döneminde sergilediği özverili, fedakar ve vatansever tutumuyla destanlaşmıştır. Ülkemizde Osmanlının son döneminde modernleşme hamleleriyle başlayan kadın hareketleri Cumhuriyetle önemli bir ivme kazanmış, Türk Medeni Kanunu'nun kabulü ve 1934 yılında seçme seçilme hakkının dünyadaki birçok ülkeden önce tanınmasıyla kadınlarımız bugünkü statüsüne kavuşmuştur. Bu süreçte birçok kadınımız çabalarıyla ve başarılarıyla öncü ve örnek olmuştur. Günümüzde de Türk kadını hemen her sektörde görev almakta, iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadır. İlimizde de, kadınların gerek kamu ya da özel sektörde çalışarak, gerekse kendi imkanları ve emekleriyle üretime katılmaları memnuniyet vericidir. Anne, eş ve kardeş gibi en yüce unvan ve değerleri uhdesinde barındıran kadınların eğitimli, açık fikirli, düşünen, sorgulayan, üretime ve yönetime aktif bir şekilde katılan bireyler olmaları ülkemizin aydınlık geleceği açısından son derece önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın Valisi Yakup Canbolat 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, aday ve proje tanıtım toplantısı düzenledi. Cihan, belediyeleri borçla bırakmayacaklarını ve daha iyilerini yapacaklarını söyledi. Projeleri arasında tır parkları, kent konseyi ve mahalle meclisleri yer alıyor.
SAGEM (Selçuklu Aile Gelişim Merkezi) İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla sorunları dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
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