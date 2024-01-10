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Aydın Valisi Yakup Canbolat'tan Regaib Kandili Mesajı - Son Dakika
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Aydın Valisi Yakup Canbolat'tan Regaib Kandili Mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Canbolat, mübarek üç aylara girildiğini belirterek, kardeşlik ve beraberliğin güçlenmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Canbolat, Aydınlı hemşerilerinin Regaib Kandili'ni tebrik ederek, bu gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluğuna vesile olmasını diledi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat\'tan Regaib Kandili Mesajı
10.01.2024 - 16:13,
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Canbolat mesajında, "Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul olduğu, feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bir zaman dilimi olan mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Üç aylara girdiğimiz bu günlerde manevi havayı fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları kaldırarak, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Aydınlı hemşerilerimin Regaib Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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