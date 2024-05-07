Aydın Valisi Yakup Canbolat'tan Vakıf Haftası Mesajı - Son Dakika
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Aydın Valisi Yakup Canbolat'tan Vakıf Haftası Mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat\'tan Vakıf Haftası Mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Vakıf Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Canbolat mesajında, vakıfların toplumun dayanışma ve paylaşma duygusunun en güzel yansıması olduğunu belirterek, vakıfların insanlara hizmet etme ve toplumsal refahın güvencesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Aydın ilinde bulunan vakıf eserlerinin korunması ve geliştirilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Vakıf Haftası boyunca vakıf kurumlarının tanıtılması ve vakıf bilincinin artırılması amacıyla etkinlikler düzenleneceğini belirten Vali Canbolat, vakıf yüreklerinin şefkat ve merhamet duygularını ihtiyacı olanlara sunma isteğiyle dolu olduğunu vurgulayarak, Vakıf Haftası'nın hayırlı olmasını temenni etti.

07.05.2024 12:30
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Vakıf Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Canbolat mesajında, "İçinde bulunduğumuz mayıs ayının ikinci haftası, Türkiye genelinde vakıf medeniyetinin korunması ve bir medeniyet tasavvuru olan "vakıf kavramının" toplumumuzca derinlemesine idrak edilmesi amacıyla "Vakıf Haftası" olarak kutlanmaktadır. Vakıflar, toplumun dayanışma ve paylaşma duygusunun en güzel yansımasıdır ve maddi karşılık beklemeden başkalarına yardım etmek gibi yüce bir düşüncenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Vakıf, yorgunu dinlendiren misafirhane, yetimi barındıran yurt, yoksulu güldüren yuva, insanı eğiten okul, ihtiyacı olanı doyuran aşevi, hastayı tedavi eden hastanedir. Vakıflar, insanın insana hatta insanın tüm canlılara sunabileceği hizmetin kapsamlı ve görkemli bir yolu olmuştur. Yardımlaşma ve karşılık beklemeden iyilik yapma kavramlarının mücevher gibi temsili olan vakıf olgusu şuurunun canlı tutulmasının toplumlarda birlik beraberlik açısından katkıları vardır. Yüzlerce yıldır bizlere emanet bırakılmış ve bugün önemini daha da iyi idrak etmekte olduğumuz vakıflar, insanlığın umut ışığıdır; yardım elini tüm dünyaya uzatır ve her biri umudu, sevgiyi ve dayanışmayı yeşerten tohumlar olarak görev yapmaktadır. Vakıflar, toplumların sürekli koruyucusu ve destekçisi olarak, toplumsal refahın ve ilerlemenin de güvencesidir. Toplumların geçmişten geleceğe taşıdığı değerli mirasları koruyan kuruluşlardır vakıflar. Bugün Aydın ilimizde çok önemli vakıf eserleri bulunmaktadır ve bu vakıf eserlerini korumak, geliştirmek ve bu eserlere yenilerini eklemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Diğer taraftan; vakıfların çalışmalarını şeffaflık anlayışı içerisinde, verimlilik ve sorumluluk esasları doğrultusunda gerçekleştirmesi ayrılan kaynakların belirlenen hedefler doğrultusunda akılcı biçimde kullanılması bu kurumların geçmişten gelen saygınlığını sürdürmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Vakıf Haftası boyunca vakıf kurumlarının tanıtılması, vakıf hizmetlerinin yaygınlaştırılması, vakıf bilincinin artırılması ile ilgili etkinlikler yaparak "Şefkat ve Merhamet" başlığı çerçevesinde hiçbir karşılık beklemeden hayır yapmak sevdasıyla içinde yaşadıkları topluma katkı sunmakta yarışan ecdadımızın rahmetle yad edilmesine vesile olmayı umuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz hemşerilerime Vakıf Haftası'nın hayırlı olmasını temenni eder; benliğinde karşılık beklemeden iyilik yeşertmiş, şefkat ve merhamet duygularını ihtiyacı olana sunma isteğiyle dolu vakıf yürekleri selamlar, saygılar sunarım. "Vakıf Haftamız" kutlu olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Valisi Yakup Canbolat'tan Vakıf Haftası Mesajı - Son Dakika

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