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Aydın Valisi Yakup Canbolat Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat Yeşilay Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yeşilay, 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulmuştur. Yeşilay'ın kurulduğu 1- 7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır. Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay'ın da çalışma alanları çeşitlenmiş, alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı Yeşilay'ın mücadele alanına dahil olmuştur. Madde bağımlılığı, tüm dünya için ortak bir sorundur. Bireylerin, özellikle de çocuk ve gençlerimizin, kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturmak için oldukça önemlidir. Sağlıksız nesillerin hayatta başarı şansı azdır. İnsanların uzun, mutlu, başarılı ve faydalı bir ömür geçirebilmeleri fiziken ve ruhen sağlıklı olmalarına bağlıdır. Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar aile bağlarımızı zayıflatmakta, sevgiyi yok etmekte, manevi değerlerimizden insanları uzaklaştırmaktadır. Ayrıca toplumda yıkıcı etkileri olan bu zararlı alışkanlıklar, ülke ekonomisinde büyük kayıplara neden olmaktadır. Toplumu oluşturan bireylerin sağlığını korumak, bağımlı bireyleri bağımlılıktan kurtarmak maksadıyla kurum ve kuruluşlarımızın verdiği mücadele ile birlikte vatandaşlarımızın bilinçli olması da önem arz etmektedir. Çocuklarımızı, gençlerimizi bilinçli bir şekilde yetiştirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturalım ve toplumumuzda bağımlılıkların azalmasını sağlayalım. Herhangi bir bağımlılığı olan vatandaşlarımıza ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) Yeşilay personeli tarafından sunulmaktadır. Bu vesileyle, Yeşilay Haftasını kutluyor; bağımlılıkla mücadele eden kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza bağımlılıktan uzak mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum" - AYDIN