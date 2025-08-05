Aydın Yaylalarına Yoğun İlgi

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında yer alan Aydın'da yeni açılan yollar ve her geçen gün artan emekli sayısı yayların cazibesini arttırdı. Aydın ile İzmir arasında kalan Ovacık ve Çatma Yaylası serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor.

Türkiye'de hem deniz hem de yaylaya sahip nadir illerden Aydın ve İzmir'de yayla turizmine olan ilgi her geçen artmaya başladı. Gerek denizlerde yaşanan kirlilik gerekse daha hesaplı bir tatil olmasından dolayı kırsal kesimlerde yaşayanlar daha çok yaylalarda serinlemeyi tercih ediyor.

Aydın'ın Köşk ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçeleri arasında kalan yaklaşık 1500 rakımlı Çatma ve Ovacık yaylası şehir ovanın ve şehri merkezlerinin sıcak olduğu günlerde serinlemek isteyenlerinin akınına uğruyor. - AYDIN