Aydın yerel haberi | Aydın'da eğitim camiasının acı günü

Aydın Atatürk Anadolu Lisesi 'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Zehra Vuslat Yılmaz hayatını kaybetti. Bir süredir şeker hastalığı ile ilgili tedavi gördüğü öğrenilen Yılmaz'ın acı haberi ailesi ve eğitim camiasını yasa boğdu. Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Onursal Başkanı Metin Çetin 'in kızı olan Yılmaz'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Yavuz Sultan Selim Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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