Aydın yerel haberi | Germencik'e Atatürk'ün dev resmi çizildi - Son Dakika
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Aydın yerel haberi | Germencik'e Atatürk'ün dev resmi çizildi

07.10.2022 10:21
Aydın yerel haberi | Germencik'e Atatürk'ün dev resmi çizildi

Gelen Aydın haberine göre Germencik Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dev resmini çizdi.

Germencik Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dev resmini çizdi. Atatürk'ün fikirlerini ve bağımsızlık aşkının, hafızalardaki yerinin korunduğunu aktaran Belediye Başkanı Fuat Öndeş, belediyecilik faaliyetlerinin yanında farkındalık oluşturan asli değerlerin ön plana çıkaran projelerde de aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Germencik'in Ortaklar Mahallesi'ndeki Bedrettin Dalan Kavşağı mevkiinde bir binanın duvarına, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk binası resmedildi. Yağlıboya tekniğinin kullanıldığı eser, 22 metre yüksekliğinde 8 metre genişliğinde bulunuyor. Eser, şehrin önemli güzergahlarından olan Ortaklar'ın girişini süslerken, civardan geçen vatandaşlar da ay yıldızlı şanlı Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk karşılıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinin özetinin, bugün 99 yaşında olan Cumhuriyet olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Atatürk, hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık ve uygarlık mücadelesindeki tüm gücünü, Türk milletine olan inancından ve güveninden almıştır. Bizler de bugün üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle Atatürk'ün ilke ve inkılapları ile hiç sönmeyecek bir meşale misali aydınlattığı uygarlık yolunda, kararlı ilerleyişimizi sürdürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Atatürk'ün aziz hatırasını, fikirlerini ve bağımsızlık aşkını bir kere daha hafızalarımızda canlandıracak olmanın resmini duvarlara yansıttık. Ortaklar, ilimize giriş noktasında olan bir lokasyon ve bu sebepten ötürü güzergahı kullanan herkesi bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı şanlı bayrağımız, demokrasimizin yani millet idaresinin simgesi ilk meclis binamız ve tüm bu değerler, sahip olduğumuz ne varsa bizlere bunu sağlayan Ulu Önderimiz Atatürk'ün resmiyle karşılıyoruz. Hazırladığımız kompozisyondaki mana bizi millet, yaşadığımız yeri vatan yapan lider ve bize miras bıraktığı özgürlük ve bağımsızlık gibi değerleri Aydın'ın en işlek güzergahı olan böyle bir mevkide yansıtmaktı. Bir resimden öte tüm zorluklara rağmen her zaman bir umut ışığı olduğunu bizlere defalarca kanıtlayan Atamızın fikirlerini ve bizlere kazandırdıklarını manevi bir çerçevede anlatmak istedik. Dün olduğu gibi bugün de Atatürk'e olan inancımız, sonsuza dek sürecektir. Bu vesileyle Ulu önderimiz Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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Aydın yerel haberleri | Germencik Belediyesi'nden Dev Atatürk Resmi Aydın yerel haberleri | Germencik Belediyesi'nden Dev Atatürk Resmi
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Germencik, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın yerel haberi | Germencik'e Atatürk'ün dev resmi çizildi - Son Dakika

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