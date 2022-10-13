Aydın yerel haberi: Germencik'te öğrencilere 'Hz. Peygamber ve Öğretmenlik' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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Aydın yerel haberi: Germencik'te öğrencilere 'Hz. Peygamber ve Öğretmenlik' konulu konferans düzenlendi

13.10.2022 09:38
Aydın yerel haberi: Germencik'te öğrencilere 'Hz. Peygamber ve Öğretmenlik' konulu konferans düzenlendi

Gelen Aydın haberlerine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Yılmaz Çakaloğlu İmam Hatip Ortaokul öğrencilerine yönelik Hz. Peygamber (s.a.v.) ve öğretmenlik konulu bir konferans verildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Yılmaz Çakaloğlu İmam Hatip Ortaokul öğrencilerine yönelik Hz. Peygamber (s.a.v.) ve öğretmenlik konulu bir konferans verildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İlçe Vaizi Adem Karaca, "Hz. Peygamber (s.a.v) İslam toplumunu inşa etmek için yola çıktığında, tebliğ-davet sürecini iyi bir şekilde anlatarak ve yaşayarak gerçekleştirmiştir. Ümmetinin iyi bir şekilde öğrenmesi konusuna dikkat çekerek suffe eğitim yuvasını kurmuş ve ashabı suffe isimli öğrencilerini eğiten ilk öğretmen olmuştur. O'nun öğretmen olması eğitim-öğretime verdiği önemi yansıtmaktadır. Dolayısıyla bizlerde onun yolunda ilerleyip iyi bir öğretmen olmak için ashab-ı suffe talebeleri gibi eğitim ve öğretime dikkat eden talebeler olmalıyız" dedi.

Karaca'nın konuşmasının ardından program soru-cevap bölümü ile son buldu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Konferans, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın yerel haberi: Germencik'te öğrencilere 'Hz. Peygamber ve Öğretmenlik' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın yerel haberi: Germencik'te öğrencilere 'Hz. Peygamber ve Öğretmenlik' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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