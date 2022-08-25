Aydın yerel haberleri... Beşir Arama Kurtarma ekibi Aydın'da bir ilki başardı - Son Dakika
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Aydın yerel haberleri... Beşir Arama Kurtarma ekibi Aydın'da bir ilki başardı

25.08.2022 10:47
Aydın yerel haberleri... Beşir Arama Kurtarma ekibi Aydın'da bir ilki başardı

Aydın haberler: Aydın'da iyilik hizmetleri ile gündeme gelen Beşir Derneği tarafından oluşturulan Arama Kurtarma Ekibi 18 ay süren eğitim faaliyetlerini başarı ile tamamlayarak ilin ilk akredite arama kurtarma ekibi oldu.

Aydın'da iyilik hizmetleri ile gündeme gelen Beşir Derneği tarafından oluşturulan Arama Kurtarma Ekibi 18 ay süren eğitim faaliyetlerini başarı ile tamamlayarak ilin ilk akredite arama kurtarma ekibi oldu. 29 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Afet ve Acil Durum Yönetimi çerçevesinde eğitimlerini başarı ile tamamladıklarını belirten Dernek Başkanı Fatih Günaydın, eğitimlerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Beşir Arama Kurtarma Ekibi'nin eğitim çalışmalarının 18 ay sürdüğünü ve belirten Başkan Fatih Günaydın, göreve hazır olduklarını belirterek "18 aylık eğitim sürecinde afet ve acil durumlar ile arama ve kurtarma standartları konularında birçok eğitim alan ekip bu süreçte kendisine verilen enkazlarda arama kurtarma, tahliye, orman yangınları, ulusal, bölgesel ve yerel tatbikatları başarılı bir şekilde tamamladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından görevlendirilen bir komisyon tarafından teorik ve uygulamalı sınava tabi tutuldu. Sınavları başarılı bir şekilde tamamlayan Beşir Arama ve Kurtarma Ekibi Aydın'ın ilk ve tek akredite ekibi oldu" diyerek tamamen gönüllülerden oluşan ekibine teşekkür etti.

" Her türlü eğitimi başarı ile tamamladık"

İyilik yapma duygusunun insan için en güzel duygulardan biri olduğunu ve bu anlayış içerisinde Arama Kurtarma Ekibi'ni oluşturduklarını belirten Başkan Fatih Günaydın, "18 aylık eğitim sürecinde Aydın AFAD tarafından arama ve kurtarma, yangın, insani yardım, psikososyal destek ve benzeri konularda eğitim aldık. Bunun yanında AFAD ekipleri ile enkazda arama ve kurtarma tatbikatları, orman yangınları, kayıp arama ve benzeri birçok faaliyette görev aldık. Sonuçta ekibimiz süreci tamamladı ve ilimizin ilk akredite ekibi oldu" diyerek bu aşamada emeği geçen ve her zaman yanlarında olup kendilerine destek veren AFAD İl Müdürü Ramazan Harman'a AFAD Eğitim Şube Müdürü Sinan Can'a ve Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitmenleri İsmail Sancak ve İsmail Ünal'a teşekkür etti.

Beşir Arama ve Kurtarma Ekibinin tim lideri Hasan Binay başkanlığında her zaman göreve hazır olduğu ve eğitim çalışmalarını da rutin aralıklarla sürdürdüğünü belirten Günaydın açıklamasının devamında, "Arkadaşlarımın istikrarlı istekli çalışma ve başarılarını takdir ediyorum. İlimizin afet ve acil durum kapasitesinin arttırılması noktasında bizler de bundan sonraki süreçte 'Biz olduk demeden kendimizi daha çok nasıl geliştirmeli nasıl daha faydalı olmalıyız' noktasında eğitim ve tatbikatlarımızla gelişerek ilimize ve ülkemize en faydalı biçimde hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim ilimizi ve ülkemizi afetlerden muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İyilik, Aydın, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın yerel haberleri... Beşir Arama Kurtarma ekibi Aydın'da bir ilki başardı - Son Dakika

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