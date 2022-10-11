Aydın yerel haberleri: Didim Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi kent genelinde peyzaj düzenlemesi ve budama çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile kent genelinde başlatılan hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından peyzaj düzenlemesi ve budama çalışmaları sürüyor. Hızla yürütülen çalışmalar çerçevesinde kuruyan, yol kenarlarında yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen ve kırılan ağaç dallarının bakımı yapılarak parklarda bulunan çimler biçiliyor, daha sağlıklı büyümeleri sağlanıyor.

Çalışmaların hız kesmeden süreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, hummalı çalışmaları nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Didim için çalışmalarımızı 7 gün 24 saat sürdürüyoruz. Daha güzel bir Didim için başlattığımız hizmet seferberliği çerçevesinde, vatandaşlarımızın güvenliğini de öngörerek, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yürütülen budama ve peyzaj düzenleme çalışmalarına hız verdik. Ekiplerimize hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Didim için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN