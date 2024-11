Aydınfest Gençlik Festivali'ne Büyük İlgi: 200 Bin Ziyaretçi!

Yerel

Aydınlı gençlerden Başkan Çerçioğlu'na Aydınfest teşekkürü

Aydınfest Gençlik Festivali'nde 200 bin vatandaş birlikte eğlendi

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, sevilen sanatçıları ücretsiz bir şekilde vatandaşlar ile buluşturdu. Eğlencenin doruğa ulaştığı festivale yaklaşık 200 bin ziyaretçi katıldı. Aydınfest Gençlik Festivali için çevre illerden binlerce vatandaş Aydın'a geldi, eğlencenin adresi Aydın Tekstil Park oldu.

Festivalin ilk gününden son gününe kadar müziğin tüm ritimlerinin duyulduğu etkinliklerde vatandaşlar unutulmaz dakikalar geçirdi. Her yaştan vatandaşın her yıl ilgiyle takip ettiği Aydınfest Gençlik Festivali, bu yıl da gelenekselleşen Color Party ile taçlandı. Festivalde sevilen sanatçılar Teoman, Siyam, Gazapizm, Ceylan Ertem ve Emre Fel ile Dolu Kadehi Ters Tut, Soutband ve Şirket grupları sevilen eserleri seslendirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın performansı ise vatandaşlardan tam not aldı.

5'inci Aydınfest için müjdeyi Başkan Çerçioğlu verdi

Aydınfest Gençlik Festivali'ne katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 2025 yılında düzenlenecek olan 5'inci Aydınfest Gençlik Festivali'nin tarihlerini açıkladı. Başkan Çerçioğlu, "Geleneksel hale gelen Aydınfest Gençlik Festivali'nde on binlerce vatandaşımız ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Ücretsiz kültür ve sanat etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek. Aydınfest Gençlik Festivali önümüzdeki yıl 25-26-27 Ekim tarihlerinde sevilen sanatçıların katılımıyla bir kez daha vatandaşlarımız ile buluşacak" dedi.

"Her yıl Aydınfest Gençlik Festivali'ne katılıyorum"

Aydınfest Gençlik Festivali'ne düzenlendiği ilk yıldan beri katıldığını ifade eden Ümit Ulaş Görmüş, "Gençlerin eğlenmesi için çok büyük bir fırsat. Aynı zamanda sosyalleşmek içinde çok iyi oluyor. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na da her yıl bu festivali düzenlediği çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Gençler için çok önemli"

Lise hayatına Aydın'da başladığından bu güne kadar festivale katıldığını söyleyen Umut Erdem Tay, "Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Böyle festivaller biz gençler için çok iyi bir şey. Tekrar Özlem Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Aydın bir öğrenci şehri"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öğrenciler için ücretsiz konserler düzenlemesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade den Ahmet Baran Buruntaş, "Aydın bir öğrenci şehri. Her öğrencinin konsere gidecek maddi durumu olmayabilir. Bu açıdan Özlem Başkana teşekkür ediyorum. Her sene Aydınfest Gençlik Festivali'nin olmasını diliyorum" dedi.

"Hiçbir kentte böyle şeyler bulunmuyor"

Gençleri böyle bir festival ile buluşturduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Ula Tahan, "Başkanımızın yaptığı her şey ortada. Üniversite öğrencisiyim. Hiçbir kentte böyle şeyler bulunmuyor. Özlem Ablamız sağ olsun böyle etkinlikler düzenliyor. Bu tür etkinlikler gençlerin için çok önemli. Gençlerin eğlenmesi lazım. Bu açıdan Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyor, bol bol kalp gönderiyorum" diye konuştu.