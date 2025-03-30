Aydınlar Beldesi'nde Geleneksel Bayram Yemeği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Yerel

Aydınlar Beldesi'nde Geleneksel Bayram Yemeği Yoğun İlgi Gördü

Bitlis'in Aydınlar beldesinde yüzlerce kişi, Vural ailesinin düzenlediği bayram yemeğinde bir araya geldi. Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, bayramın getirdiği huzuru vurgulayarak tüm Bitlis halkının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

30.03.2025 19:33
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Aydınlar beldesinde yüzlerce kişi bayram yemeğinde buluştu

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde gelenek haline getirilen bayram yemeğinde yüzlerce kişi bir araya geldi.

Beldede ikamet eden Vural ailesinin verdiği yemeğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Belde haltı, bayram namazı ve mezarlık ziyareti sonrası Vural ailesinin verdiği yemek davetine katıldı. Sabah saatlerinde verilen yemeğe katılan Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, "Merhamet ve paylaşmak gibi manevi duyguların yoğun yaşandığı bir Ramazan ayını daha geride bırakırken, bayrama ulaşmanın heyecanı ve gönüllere verdiği huzuru hep birlikte yaşıyoruz. Başta kıymetli Aydınlar halkı olmak üzere tüm Bitlisli hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, huzur ve esenlikler diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydınlar Beldesi'nde Geleneksel Bayram Yemeği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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