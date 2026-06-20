Aydınlar'da taziye evi ve caminin temeli dualarla atıldı - Son Dakika
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Aydınlar'da taziye evi ve caminin temeli dualarla atıldı

Aydınlar\'da taziye evi ve caminin temeli dualarla atıldı
20.06.2026 10:17  Güncelleme: 10:22
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde, iş insanı Çetin Vural'ın desteğiyle yapılacak taziye evi ve caminin temeli törenle atıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde inşa edilecek taziye evi ve caminin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Aydınlar beldesinde Belediye Başkanı İbrahim Ergün'ün girişimleri ve iş insanı Çetin Vural'ın destekleriyle Türkiye'nin en yüksek rakımlı Kışkılı Mahallesi'ne kazandırılacak taziye evi ve cami projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Yoğun katılımla düzenlenen törende, yapılacak yatırımların Aydınlar'ın sosyal ve manevi hayatına önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından taziye evi ile caminin temeli atıldı.

Programda konuşan Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, beldenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Projeye destek veren iş insanı Çetin Vural'a teşekkür eden Ergün, "Beldemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan taziye evi ve cami projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı yatırımın gerçekleşmesine katkı sunan değerli iş insanımız Çetin Vural'a ve beldemize yatırım konusunda desteğini esirgemeyen milletvekilimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İş adamı Çetin Vural ise, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, "İnsanlarımızın bir araya gelebileceği, acılarını ve sevinçlerini paylaşabileceği bir taziye evi ile ibadetlerini daha rahat gerçekleştirebilecekleri bir camiyi beldemize kazandırmaktan memnuniyet duyuyorum. İnşallah kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır" diye konuştu.

Kışkılı Mahallesi Muhtarı Nesim Baytar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydınlar'da taziye evi ve caminin temeli dualarla atıldı - Son Dakika

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