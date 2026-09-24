Aydınlı çiftçi Başkaya, süt-yem paritesinin en az 1,5 kilogram olmasını istedi

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN)- Aydın'da çiftçilik yapan Servet Başkaya, tarım ve hayvancılık sektöründeki sorunlara dikkat çekerek, "Bir litre süt parasıyla bir buçuk kilogram yem almamız lazım" dedi. Başkaya, yem ve mazot fiyatlarındaki artış nedeniyle mevcut süt fiyatlarının üreticiyi rahatlatmadığını ifade etti.

Aydın'da süt ve hayvancılık sektöründeki sorunlara dikkat çeken çiftçi Servet Başkaya, artan yem ve mazot maliyetleri ile şap hastalığının üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi. Başkaya, sürdürülebilir üretim için süt-yem paritesinin korunmasını ve desteklerin ürün miktarı üzerinden verilmesini istedi.

Kuraklık, don, dolu ve hayvancılık sektöründe yaşanan şap hastalığının üreticiyi zor durumda bıraktığını ifade eden Başkaya, tarımda üretilen ürünlerin büyük bölümünün 2025 fiyatlarıyla satılmasına karşın girdi maliyetlerinin sürekli arttığını dile getirdi.

"DESTEKLER ÜRÜN BAZLI VERİLMELİ"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleme modelini de değerlendiren Başkaya, havza bazlı üretim uygulamasını olumlu bulduğunu ancak diğer desteklerin yetersiz kaldığını savundu. Üreticinin sattığı ürün miktarı üzerinden kilo bazlı destek alması gerektiğini belirten Başkaya, bunun tarımın kayıt altına alınmasına da katkı sağlayacağını söyledi.

Süt üretiminde ise bir litre süt karşılığında en az 1,5 kilogram yem alınabilmesi gerektiğini belirten Başkaya, yem ve mazot fiyatlarındaki artış nedeniyle mevcut süt fiyatlarının üreticiyi rahatlatmadığını ifade etti.

"ŞAP NEDENİYLE SAĞILAN İNEK SAYISI AZALIYOR"

Şap hastalığının da hayvancılık sektörünü olumsuz etkilediğini belirten Başkaya, "Süt para etmediği takdirde ette sıkıntı olacaktır. Sütle et arasındaki paritenin dengeli olması lazım. Eğer süt para kazanırsa hayvan, et de rahatlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin zarar etmesi ve hastalık nedeniyle hayvan varlığında ve sağılan inek sayısında azalma yaşandığını söyleyen Başkaya, süt üretiminin sürdürülebilmesi için üreticinin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Başkaya, "Bir litre süt parasıyla bir buçuk kilogram yem almamız lazım. Bakanlığın açıkladığı, konseyin açıkladığı fiyatlar şu anda 24-25 lira civarında. Ama piyasa koşullarına göre çiftlik bazlı sütler veya istenilen kalitedeki sütler 30 liranın üzerinde günümüzde satılmakta. Burada satılmakta ama yeni girdi maliyetleri, mazotun aşırı derecede artması, yem fiyatlarının aşırı derecede artması, 30 liralık fiyatın bile yeterli olmadığını görüyoruz" diye konuştu.

İthalat yerine yerli üretimin desteklenmesi çağrısında bulunan Başkaya, sulama ve enerji yatırımlarının artırılmasını istedi. Başkaya, tarımın sürdürülebilmesi ve gıda fiyatlarının kontrol altına alınabilmesi için üreticinin korunması gerektiğini belirterek, "Tarım sektörüne sahip çıkılması lazım. Türkiye ekonomisinin düzene girmesi, gıda sektöründeki fiyat artışlarının durması için üretenlerin desteklenmesini istiyorum" dedi.