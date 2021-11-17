Aydınlı eczacı Ülgen TEB Yüksek Haysiyet Divanı'nda güven tazeledi - Son Dakika

Aydın Eczacılar Odası yönetiminde uzun yıllar görev yapan İzzet Tanju Ülgen, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Yüksek Haysiyet Divanı Üyeliğine yeniden seçilerek güven tazeledi.

Türk Eczacıları Birliği Olağan Büyük Kongresi geçtiğimiz günlerde Ankara'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Aydın Eczacı Odası'nda uzun yıllar Yöneticilik ve ikinci başkanlık görevleri yürüten ve son iki yıldır TEB Yüksek Haysiyet Divanı Üyeliği'ni yürüten Nazillili eczacı İzzet Tanju Ülgen, kongrede yeniden Yüksek Haysiyet Divanı'nda seçildi.

Eczacı İzzet Tanju Ülgen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şahsıma yeniden Yüksek Haysiyet Divanında görev verildi. Beni aday gösteren başta Aydın eczacı odası başkanı Ecz. Sefa Karaarslan ve ekibimize teşekkür ediyorum" dedi. Aydın Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sefa Karaarslan da, "Değerli meslektaşımız ve dostumuz İzzet Tanju Ülgen'i en güzel duygularla kutluyor, Aydın Eczacı Odası'nı en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullanarak Ülgen'i tebrik edip görevinde başarılar diledi. - AYDIN