Yerel

Geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi bu yıl da Aydınlı vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret etti.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kemer ve Tellidede mezarlıkları başta olmak üzere il genelindeki tüm mezarlıklar, en yoğun arife günlerinden birini yaşadı. Geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar arife gününde sevdiklerinin kabirlerini ziyaret etti. Mezarlıklar ziyaretçilerle dolup taşarken, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua eden vatandaşlar, kabirlerin genel temizliklerini de yaparak çiçek dikti. Mezarlık girişlerindeki tezgahlarda mersin ve çiçek satışı yapan vatandaşlar da yaşanan yoğunluktan dolayı adeta çifte bayram yaşadı. Mezarlık yollarında da oluşan yaya ve araç trafiği nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşanırken, görevli ekipler gün boyunca olumsuzluk yaşanmaması için çaba sarf etti.

Vatandaşlardan Erkan Göztepe, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da sevdiklerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Onlara olan borcumuzu, dua ederek ve mezarlarını temizleyerek bir nebze de olsa ödemeye çalışıyoruz" diyerek duygularını ifade etti. - AYDIN