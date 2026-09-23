Aydıntepe'de Günbuldu ve Kavlatan'da şap aşısı yapıldı, köy sayısı 7'ye ulaştı - Son Dakika
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Aydıntepe'de Günbuldu ve Kavlatan'da şap aşısı yapıldı, köy sayısı 7'ye ulaştı

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Aydıntepe\'de Günbuldu ve Kavlatan\'da şap aşısı yapıldı, köy sayısı 7\'ye ulaştı
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Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026 sonbahar şap aşılama kampanyasında Günbuldu ve Kavlatan köyleri ile yaylalarında büyükbaş aşılaması gerçekleştirdi. Çalışmalarda buzağı küpeleme ve programlı aşılama da yapılırken, ilçede aşı uygulanan köy sayısı 7'ye ulaştı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvan şap aşılama kampanyası kapsamında Günbuldu ve Kavlatan köyleri ile yaylalarında aşılama çalışması gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalara Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal da katıldı. Veteriner hekimler tarafından şap aşılamasının yanı sıra buzağı küpeleme ve programlı aşılama çalışmaları da yapıldı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026 sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası kapsamında ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Günbuldu ve Kavlatan köylerindeki çalışmaların tamamlanmasıyla, Çayırköprü, Beşpınar, Sorkunlu, Suludere ve Çatıksu köyleriyle birlikte şap aşılama uygulaması yapılan köy sayısı 7'ye ulaştı.

Kaynak: İHA
AydıntepeKavlatanGüncelYerelTarımAşıSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydıntepe'de Günbuldu ve Kavlatan'da şap aşısı yapıldı, köy sayısı 7'ye ulaştı - Son Dakika
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