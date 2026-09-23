Aydıntepe\'de Günbuldu ve Kavlatan\'da şap aşısı yapıldı, köy sayısı 7\'ye ulaştı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2026 yılı sonbahar dönemi büyükbaş hayvan şap aşılama kampanyası kapsamında Günbuldu ve Kavlatan köyleri ile yaylalarında aşılama çalışması gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalara Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal da katıldı. Veteriner hekimler tarafından şap aşılamasının yanı sıra buzağı küpeleme ve programlı aşılama çalışmaları da yapıldı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026 sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası kapsamında ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Günbuldu ve Kavlatan köylerindeki çalışmaların tamamlanmasıyla, Çayırköprü, Beşpınar, Sorkunlu, Suludere ve Çatıksu köyleriyle birlikte şap aşılama uygulaması yapılan köy sayısı 7'ye ulaştı.