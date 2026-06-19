Aydıntepe'de Sulama Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydıntepe'de Sulama Projesi Devam Ediyor

Aydıntepe\'de Sulama Projesi Devam Ediyor
19.06.2026 11:33
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Erikdibi Göleti'nde 21 bin 528 metre boru döşenecek, 2.940 dekar tarım arazisi sulanacak.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yapımı süren Erikdibi Göleti Sulaması kapsamında 21 bin 528 metre PE boru döşenecek, 98 sanat yapısı inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla 2 bin 940 dekar tarım arazisine sulama imkanı sağlanacak.

Erikdibi Göleti Sulaması inşaatında çalışmalar devam ediyor. Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile bölgede sulama altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Erikdibi Göleti'nden alınacak su, bölgedeki tarım arazilerine ulaştırılacak.

Projenin hizmete girmesiyle Aydıntepe'de 2 bin 940 dekar zirai arazi sulama suyuna kavuşacak. Çalışmanın, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına katkı sunması bekleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tarım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydıntepe'de Sulama Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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