Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, köylerde çalışmaları inceledi, talepleri dinledi - Son Dakika
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Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, köylerde çalışmaları inceledi, talepleri dinledi

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Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, köylerde çalışmaları inceledi, talepleri dinledi
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Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, kurum amirleriyle Yukarıkırzı, Pınargözü, Akbulut ve Alaca köylerindeki vatandaşları ziyaret etti. Yıldırım, köylerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi, devam eden çalışmaları inceledi ve kurum amirleriyle istişare etti.

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, kurum amirleriyle birlikte Yukarıkırzı, Pınargözü, Akbulut ve Alaca köylerindeki vatandaşları ziyaret etti.

Köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, yerleşimlerin güncel ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Köylerde devam eden çalışmaları da yerinde inceleyen Yıldırım, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Ziyaretlerde köylerin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve ihtiyaç duyulan hizmetler hakkında değerlendirmeler yapıldı. Kaymakam Yıldırım, vatandaşlarla sohbet ederek iletilen talepler hakkında ilgili kurum amirleriyle istişarelerde bulundu.

Kaynak: İHA
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