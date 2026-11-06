Aydıntepe ve Demirözü kaymakamları Bayburt'ta köy evleri ve okulu ziyaret etti - Son Dakika
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Aydıntepe ve Demirözü kaymakamları Bayburt'ta köy evleri ve okulu ziyaret etti

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Aydıntepe ve Demirözü kaymakamları Bayburt\'ta köy evleri ve okulu ziyaret etti
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Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Çatıksu ve Gümüşdamla köylerinde aileleri ziyaret edip taleplerini dinledi. Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat ise Kalecik İmam Hatip Ortaokulunda 5'inci sınıf öğrencileriyle sohbet etti ve okul yöneticilerinden bilgi aldı.

Bayburt'un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde kaymakamlar, aile ve öğrencilere yönelik ziyaretlerde bulundu.

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Çatıksu ve Gümüşdamla köylerinde yaşayan aileleri evlerinde ziyaret etti. Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Yıldırım, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem ile birlikte Kalecik İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. 5'inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Ahat, okul yöneticilerinden eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: İHA
Deniz YıldırımAydıntepeDemirözüBayburtEğitimGüncelYerelSon Dakika

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