AYESOB Başkanı Künkcü'den Ayhan Sicimoğlu'na Çine Köftesi Tepkisi - Son Dakika
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Yerel

AYESOB Başkanı Künkcü'den Ayhan Sicimoğlu'na Çine Köftesi Tepkisi

AYESOB Başkanı Künkcü\'den Ayhan Sicimoğlu\'na Çine Köftesi Tepkisi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, sanatçı Ayhan Sicimoğlu'nun Çine Köftesi hakkındaki eleştirilerine sert yanıt vererek özür dilemesini talep etti. Sicimoğlu'nun sosyal medya paylaşımının esnafı haksız yere zan altında bıraktığını belirten Künkcü, Çine Köftesi'nin Aydın'ın coğrafi işaretli bir değeri olduğunu vurgulayarak açıklamaların yerel ekonomiye zarar verebileceğini ifade etti.

02.09.2024 15:50
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Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, sanatçı Ayhan Sicimoğlu'nun Çine Köftesi hakkındaki açıklamalarına sert tepki göstererek, özür dilemeye davet etti.

Sicimoğlu'nun, arabası içinde çektiği bir videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak Çine'de yol üzerindeki köftecileri zan altında bıraktığını ifade eden Künkcü, yöresel değer olan Çine Köftesi'nin haksız yere hedef alınmasına neden olduğunu belirtti. Çine köftesinin Aydın'ın önemli bir gastronomik değeri olduğunu vurgulayan Başkan Künkcü, Sicimoğlu'nun Çine köftesiyle ilgili açıklamalarını talihsizlik olarak değerlendirdi. Künkcü, "Sanatçı Ayhan Sicimoğlu'nun Çine köftesi hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamalar, esnafımızı ve yöresel değerlerimizi haksız yere hedef almıştır. Çine Köftesi, Aydın'ın coğrafi işaretli ürünüdür ve bu tür açıklamalar yerel ekonomiyi ve kültürel değerlerimizi olumsuz etkilemektedir. Hiç kimse esnaflarımızı zan altında bırakamaz. Sicimoğlu'nun, yol üzerindeki tüm köftecileri zan altında bırakan açıklamalarını geri alarak, özür dilemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Öte yandan Sanatçı Sicimoğlu gelen yoğun tepkiler üzerine sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırırken, Başkan Künkcü bu duruma tepki gösterenlere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AYESOB Başkanı Künkcü'den Ayhan Sicimoğlu'na Çine Köftesi Tepkisi - Son Dakika

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