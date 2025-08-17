Ayı Ailesi Yolda Görüntülendi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yola inen ayı ailesi sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Şenkaya ilçesine bağlı Göreşken köyünde otomobille seyreder sürücü bir anda karşısında ayı ailesini gördü. 3 yavru ayı bir süre otomobilin önünde seyrettikten sonra gözden kayboldu.
Bir süre otomobilden yavru ayıları takip eden sürücü ayıların araziye yönelmesinden sonra yoluna devam etti. - ERZURUM
