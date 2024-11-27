Ayı Saldırısından Kurtulan Adam Kanserden Hayatını Kaybetti

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2014 yılında koyunlarını otlatırken uğradığı ayı saldırısından yaralı olarak kurtulan Arif Adıgüzel, kolon kanserine yenik düştü.

Hacıhalimler köyünün Şimşir mevkisinde 2014 yılında koyunlarını otlatan Arif Adıgüzel, bir ayının saldırısına uğramıştı. Uzun süre ayı ile boğuşan Adıgüzel, yüzünden ağır yaralanmıştı. Hastanede gördüğü tedavilerin ardından sağlığına kavuşan Arif Adıgüzel, yeniden hayata tutunmuştu. Ancak Adıgüzel, birkaç yıl sonra kolon kanserine yakalandı. Bir süredir tedavi gördüğü İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kansere yenik düşen Adıgüzel'in cenazesi, Hacıhalimler köyüne götürüldü. Adıgüzel'in cenazesi, kılınacak namazın ardından Hacıhalimler köy mezarlığında defnedilecek. - BOLU