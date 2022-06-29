Ayı ve sarıkız mantarı sezonu başladı... Toplanan mantarlar İtalyan pizzası ve Fransız çorbalarına lezzet katıyor - Son Dakika
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Ayı ve sarıkız mantarı sezonu başladı... Toplanan mantarlar İtalyan pizzası ve Fransız çorbalarına lezzet katıyor

29.06.2022 14:59

Ayı ve sarıkız mantarı sezonu başladı.

Ayı ve sarıkız mantarı sezonu başladı... Toplanan mantarlar İtalyan pizzası ve Fransız çorbalarına lezzet katıyor

BURSA Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Avrupa ülkelerinin ünlü yemeklerine ayı ve sarıkız mantarı ile lezzet katıyor. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, iri ayı mantarı ve sarıkız mantarının İtalyanların pizzası ve Fransızların ünlü çorbalarında kullanıldığını belirtti. Mantarlara birçok ülkeden de talep var.

Köylüler kilogramı 30 liradan satılan mantarı bulmak için günün ilk ışıklarıyla birlikte ormanın yolunu tutuyor. Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyünde yaşayan Yağmur ve Ada Uslu kardeşler, babalarının yanında ormana mantar toplamaya gide gele usta birer mantar avcısı olurken bolca mantar topluyor. Uçsuz bucaksız ormanların derinliklerinde devasa mantarları elleriyle koymuş gibi bulan Uslu kardeşler, mantar toplamayı babalarından öğrendiklerini ifade etti.

Sünlük köyünün ormanlarında onlarca tür mantarın yetiştiğini belirten muhtar Ersin Uslu, "Bu bölgede yaşayan köylüler büyük çoğunluğu İtalya'ya ihraç olan ayı mantarını toplayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Diğer mantarlara oranla boyutları büyük olan bu mantarları İtalyanlar pizzalarında kullanıyor. Köyümüzün simgesi haline gelen mantarlar haziran ayında ormanlarda çıkmaya başlıyor. Bir ay boyunca toplanıyor. Ayı mantarı yılda ikinci kez eylül sonunda çıkıyor ve kasım ayına kadar toplanıyor. Kilometrelerce ormanı didik didik eden köylülerin topladığı mantarlar boylarını aşarken günde 50 ile 100 kilo arasında mantar topluyor ve mantar köylülere iyi bir kazanç sağlıyor. Mantarın İtalya'daki kilogram fiyatı ise 30 euro" dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ünlü salçalık domates ve kapya biberinin yanı sıra verimli toprakların katma değeri yüksek tıbbi aromatik bitkiler, bamya, karamürver, yaban mersini, incir ve daha birçok ürünle buluşması için çalışma başlattıklarını söyledi.

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Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayı ve sarıkız mantarı sezonu başladı... Toplanan mantarlar İtalyan pizzası ve Fransız çorbalarına lezzet katıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayı ve sarıkız mantarı sezonu başladı... Toplanan mantarlar İtalyan pizzası ve Fransız çorbalarına lezzet katıyor - Son Dakika
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