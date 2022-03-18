Aylık birim toplantılarına başlandı - Son Dakika
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Aylık birim toplantılarına başlandı

18.03.2022 13:41
Aylık birim toplantılarına başlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki birimler arasında istişare toplantıları yapılmaya başlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki birimler arasında istişare toplantıları yapılmaya başlandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev alan kurumların sorun ve sıkıntılarının çözümlenebilmesi için kurumda birimler arası istişare toplantısı yapılmaya başlandı. İtfaiye Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle istişare toplantısı yapıldı. Personellerin sorun ve sıkıntılarının görüşüldüğü toplantının her ay düzenli olarak yapılması planlanıyor. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Düzce final yolunda emin adımlarla ilerliyor Düzce final yolunda emin adımlarla ilerliyor 2 yıldır sarkıntılıktan aranıyordu 2 yıldır sarkıntılıktan aranıyordu

Düzce, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aylık birim toplantılarına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aylık birim toplantılarına başlandı - Son Dakika
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