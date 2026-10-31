AYM Başkanı Swieczkowski, kuruma yönelik saldırıyı darbe olarak nitelendirdi

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ülkede kamu düzeninin ihlal edildiğini, devletin anayasal organının zor kullanarak ele geçirildiğini söyledi. Nawrocki Polonya Cumhuriyeti'nin iç güvenliğe yönelik tehdit nedeniyle ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi amacıyla bugün acil istişare toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

Polonya Anayasa Mahkemesi Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin açığa alınmalarının ardından başkent Varşova'daki Anayasa Mahkemesi binası önünde protestolar sürerken, Yargıtay Başkanı Zbigniew Kapinski ile mahkemeye gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki yerel saatle sabaha karşı 05: 00'da bir açıklama yayınladı. "Bu gece Polonya Cumhuriyeti'nde kamu düzeni ihlal edilmiş ve devletin anayasal bir organı zor kullanılarak ele geçirilmiştir. Yargıtay Birinci Başkanı Zbigniew Kapiski ile istişarelerde bulundum. Kendisi de Anayasa Mahkemesi'nde yetkiyi gasp etmeye çalışan kişilerin gerçekleştirdiği eylemleri yasal kabul etmemektedir" diyen Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki hukuki düzenin yeniden tesis edilmesi ve hükümet tarafından gönderilen polisin Anayasa Mahkemesi yerleşkesinden ayrılması çağrısında bulundu.

Açığa alınan Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin kendisiyle birlikte mahkeme binasına girmesini izin verdiğini, Sochanski'nin yasal bir şekilde görevini sürdürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Polonya Cumhuriyeti'nin iç güvenliğine yönelik tehdit nedeniyle siyasi durumun istikrara kavuşturulması ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi amacıyla bugün parlamentodaki siyasi güçlerin temsilcilerinin katılımıyla acil istişare toplantısı düzenleyeceğini bildirdi. Açıklamanın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkanı Pawe Szefernaker tarafından okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin Anayasa Mahkemesi binasından ayrıldığı bildirildi.

Swieczkowski: "Anayasal kuruma yönelik darbeyle karşı karşıyayız"

Açığa alınan Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski de sabaha karşı mahkeme önünde basına yaptığı açıklamada bir binanın hileyle ele geçirebileceğini, ancak devletin anayasal bir kurumunun ele geçirilemeyeceğini söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin hükümetin korumaları eşliğinde arka kapıdan giren ve yetkiyi gasp eden kişilerden değil, hukuka uygun şekilde atanmış hakimlerden oluştuğunu ifade eden Bogdan Swieczkowski "Anayasal bir devlet kurumuna yönelik saldırıyla karşı karşıyayız. Bir darbeyle karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.