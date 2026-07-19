Ayşe Beren Balcı, TVF Spor Lisesi'ni Kazandı - Son Dakika
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Ayşe Beren Balcı, TVF Spor Lisesi'ni Kazandı

Ayşe Beren Balcı, TVF Spor Lisesi\'ni Kazandı
19.07.2026 17:28
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Bilecikli sporcu Ayşe Beren Balcı, Ankara TVF Spor Lisesi’ne yerleşti ve kutlandı.

Bilecikli sporcu Ayşe Beren Balcı, Ankara TVF Spor Lisesi'ni kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ayşe Beren Balcı, Ankara TVF Spor Lisesi'ne yerleşmeye hak kazandı. Başarılı sporcu, antrenörü Engin Ulusoy ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. Ziyarette Ayşe Beren Balcı'yı başarısından dolayı kutlayan İl Müdürü Ramazan Demir, sporcunun yetişmesinde emeği bulunan antrenör Engin Ulusoy'u da tebrik etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, genç sporcuların hem eğitim hem de spor alanında elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Ayşe Beren Balcı'nın elde ettiği bu başarı bizleri son derece mutlu etti. Sporcularımızın eğitim hayatlarını da başarıyla sürdürmeleri en büyük hedeflerimizden biri. Kendisini ve bu başarıda emeği bulunan antrenörümüz Engin Ulusoy'u gönülden kutluyor, eğitim ve spor hayatında nice başarılara imza atmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayşe Beren Balcı, TVF Spor Lisesi'ni Kazandı - Son Dakika

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