Ayşe Yalçın'dan Kar Üzerinde Kahramanlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayşe Yalçın'dan Kar Üzerinde Kahramanlık

Ayşe Yalçın\'dan Kar Üzerinde Kahramanlık
13.03.2026 07:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fiziksel engelli Ayşe Yalçın, tekerlekli sandalyesiyle kayak yaparak hayalini gerçekleştirdi.

Erzincan'da yaşayan fiziksel engelli Ayşe Yalçın, tekerlekli sandalyesiyle kayak yaparak hayalini gerçekleştirdi.

Kentte yaşayan 32 yaşındaki Ayşe Yalçın, 7 yaşındayken geçirdiği bir ameliyatın ardından yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldı. Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nde memur olarak görev yapan Yalçın'ın kayak yapma hayali, Ergan Dağında gerçekleştirildi.

Tekerlekli sandalyesine takılan özel aparat sayesinde teleski ile yaklaşık 1800 rakıma çıkan Yalçın, kar üzerinde kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Yalçın'a daha sonra yamaç paraşütü eğitimi verildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da Yalçın'ın kayak yaptığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ayşe kızımızın bir hayali vardı. Ergan Dağı'nın o bembeyaz zirvesinde özgürce süzülmek. Biz sadece o hayale eşlik ettik. Ayşe, karın üzerindeki o ilk süzülüşüyle tekerlekli sandalyenin bir engel değil, sadece bir araç olduğunu, asıl özgürlüğün ruhumuzda başladığını herkese kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Aydoğdu paylaşımında, Yalçın'ın en büyük hayallerinden birinin de gökyüzünde özgürce uçmak olduğunu belirterek, aldığı paraşüt eğitimiyle yakında bu hayaline de kavuşacağını kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ayşe Yalçın, Engelliler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayşe Yalçın'dan Kar Üzerinde Kahramanlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
SGK denetimde 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir SGK denetimde! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir
650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler 650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler

07:15
Netanyahu’dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
06:37
Savaşta 14. gün Tahran’ı vuran İsrail’e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
05:50
Adana ve Batman’da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı
Adana ve Batman'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı
05:28
ABD’ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak’ta düştü
ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü
05:00
Tokat’ta 5.5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem
04:18
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 07:52:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Ayşe Yalçın'dan Kar Üzerinde Kahramanlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.