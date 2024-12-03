Aytaç Gıda\'nın Güneş Enerjisi Santrali Devrede

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Yıldız Holding şirketlerinden Aytaç Gıda'nın Çankırı Çerkeş'teki 6 MWp kurulu gücünde arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) devreye alındı. Aytaç Gıda ve Chint Green Energy tarafından Yap-İşlet iş modeliyle inşa edilen santralde, Aytaç Gıda elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak.

Yıldız Holding, "Bu Dünya Bizim" yaklaşımı ve "İsrafsız Şirket" iş modeliyle yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında tüm şirketlerinde yeşil dönüşüm yatırımlarına devam ediyor. Yıldız Holding şirketlerinden Aytaç Gıda'nın Çankırı Çerkeş'teki fabrika arazisinin yaklaşık 75 bin metrekarelik bölümünde devreye aldığı Güneş Enerjisi Santraliyle (GES), üretim tesisinin yıllık elektrik enerjisi ihtiyacının tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak.

Chint Green Energy iş birliğinde Yap-İşlet iş modeliyle devreye alınan 6 MWp arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali projesinde yıllık yaklaşık 5 bin 500 ton karbon emisyonunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Erhan Çetin: "Yeşil dönüşüm yolculuğumuza devam ediyoruz"

Aytaç Gıda CEO'su Erhan Çetin, "Aytaç olarak, kuruluşumuzdan bu yana sektöre öncülük eden marka olma hedefiyle tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik bakış açısıyla yeniden tasarlıyoruz. Karbonsuzlaşma yolculuğumuz kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sürdürüyor, sorumlu üretim anlayışımızla çevresel etkimizi azaltacak yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz. Çankırı Çerkeş'teki fabrika sahamızda kurulan Güneş Enerjisi Santrali'mizle de yıllık yaklaşık 5 bin 500 ton karbon emisyonunu engelleyerek, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkıda bulunuyoruz. Enerji verimliliğine yönelik etkili uygulamalarımızla iştiraki olduğumuz Yıldız Holding'in 2050 Net Sıfır karbon emisyonu hedefine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL