Aydın Ticaret Odası'nın (AYTO) 1 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ardından göreve gelen Oda Meclisi, Ankara temasları kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Meclis Başkanı Coşkun Cerit, Meclis Üyeleri ve Genel Sekreter İlknur Kahraman'dan oluşan heyet, ilk olarak Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, burada saygı duruşunda bulundu. Heyet, Ankara temasları kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu, TOBB Birlik Merkezi'nde ziyaret etti. AYTO'nun yeni döneminde güven tazeleyen Başkan Ülken, Meclis Başkanı Cerit ve Meclis Üyelerini tebrik eden Hisarcıklıoğlu, 2026-2030 döneminde başarılar diledi. Hisarcıklıoğlu, Aydın Ticaret Odası'nın yeni dönemde de şehrin kalkınmasına, üretimine, ticaretine ve istihdamına katkı sağlayacak çalışmaları sürdüreceğine inandığını belirterek, seçimlerin Aydın ve iş hayatı camiası için hayırlı olmasını diledi. Ortak akıl ve dayanışma içerisinde ülke ve iş hayatı için daha çok çalışma zamanı olduğunu vurguladı.

Ziyarette konuşan Başkan Ülken ise seçim sürecini birlik ve beraberlik içerisinde tamamladıklarını belirterek, yeni dönemde görev alan Meclis Üyelerini TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile bir araya getirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Hisarcıklıoğlu'nun iş hayatına yönelik çalışmalarının, ortaya koyduğu vizyonun ve verdiği desteğin önemine dikkat çeken Ülken, Aydın iş hayatının beklenti ve taleplerini güçlü şekilde temsil ederek kentin üretim ve ticaret potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.

AYTO heyeti, Ankara temasları çerçevesinde 2023-2026 döneminde Aydın Valiliği görevinde bulunan Ankara Valisi Yakup Canbolat'ı da makamında ziyaret etti. Görüşmede, Aydın'da görev yaptığı dönemde yürütülen çalışmalar ve kentin ekonomik gelişimi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Heyet, nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Vali Canbolat'a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.