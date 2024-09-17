AYTO'nun Lobi Faaliyetleriyle İmar Yönetmeliği Sorunu Çözüldü

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AYTO'nun yürüttüğü lobi faaliyeti meyvesini verdi

Başkan Ülken: "İmar yönetmeliği sorununun çözülmesine vesile olduk"

AYDIN - Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, düzenlediği basın toplantısı ile Aydın'da başta inşaat olmak üzere bir çok bağlı sektörü olumsuz etkileyen sorunun yaptıkları girişimler üzerine çözüldüğünü açıkladı. Aydın'da 1 Eylül 2024 öncesi ruhsat başvurusu yapılmış olan projelerin yeni yürürlüğe giren Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'ne göre değil eski yönetmeliğe göre değerlendirileceğini ifade eden Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken; "İl genelinde binin üzerinde iş insanı ve kat karşılığı sözleşme yapan vatandaşın sorunu çözülmüş oldu" dedi.

1 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nden kaynaklı, 1 Eylül 2024 öncesi ruhsat başvurusu yapılmış olan projelerin akıbetine ilişkin bir süredir çalışma yürüten Aydın Ticaret Odası'nın lobi faaliyetleri meyvesini verdi. Düzenlediği basın toplantısı ile sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasına vesile olduklarını ifade eden AYTO Başkanı Hakan Ülken, yaptıkları yazışma sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan görüş yazısının geldiğini açıkladı. 1 Eylül 2024 tarihi öncesinde belediyelere yapılan ruhsat başvurusu dosyalarının eski yönetmeliğe göre değerlendirileceğini belirten Ülken; "1 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nden kaynaklı, 1 Eylül 2024 öncesi ruhsat başvurusu yapılmış olan projelerin durumu gündemi uzun bir süredir meşgul etmekteydi. Üyelerimizin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yaptığımız temasların sonucunda Bakanlık yazılı görüşü bugün odamıza iletildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüşüne göre 1 Eylül 2024 tarihi öncesinde yapılan proje başvurusu dosyalarının ruhsatlandırılmasının ilgili idarelerce yani Belediyeler tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı bildirildi. Böylece 17 ilçe belediyesindeki 1 Eylül 2024 öncesi yapılan ruhsat başvurularının mevcut halleri ile sonuçlandırılması konusunda sorunlar giderildi. Girişimlerimiz sonucu Efeler Belediyesi'nde 150'nin üzerinde, il genelinde 1000'in üzerinde iş insanı ve kat karşılığı sözleşme yapan vatandaşın sorunu çözülmüş oldu. Kanun ve yönetmelik çıkarma, uygulama yetkimizin olmadığı, ana görevimizin üyelerimizin hak ve menfaatini korumak, bu yönde lobi faaliyeti yapmak olduğunu hatırlatır ve asli görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğimizi saygılarımızla üyelerimiz ve kamuoyuna arz ederiz" diye konuştu.

Aydın'da başta inşaat sektörü olmak üzere pek çok bağlı sektörü adeta çıkmaza sürükleyen sorunun AYTO'nun girişimleri sonucu çözüme kavuşması il genelinde de sevinçle karşılandı.