Ayvacık'ta orman yangını
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangını ekipler kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Ayvacık ilçesine bağlı Süleymanköy köyü yakınlarında saat 17.15 sıralarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.
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