Ayvalık 75 bin 815 nüfusla Balıkesir'in 5'inci ilçesi oldu, Gönen'le fark 85 kişi kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık 75 bin 815 nüfusla Balıkesir'in 5'inci ilçesi oldu, Gönen'le fark 85 kişi kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayvalık 75 bin 815 nüfusla Balıkesir\'in 5\'inci ilçesi oldu, Gönen\'le fark 85 kişi kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in 2025 ADNKS verilerine göre Ayvalık 75 bin 815 kişilik nüfusuyla Balıkesir'in 20 ilçesi arasında 5'inci oldu. Ayvalık'ın hemen ardından 75 bin 730 kişiyle Gönen geldi; iki ilçe arasındaki nüfus farkı 85 kişide kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Ayvalık'ın nüfusu 75 bin 815 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu rakamla Ayvalık, Balıkesir'in 20 ilçesi arasında nüfus büyüklüğü bakımından 5'inci sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre Balıkesir'in toplam nüfusu 1 milyon 284 bin 517 kişiye ulaşırken, Ayvalık 75 bin 815 kişilik nüfusuyla kentin en kalabalık ilçeleri arasında yerini korudu.

Nüfus sıralamasında Ayvalık'ın önünde 189 bin 444 kişiyle Karesi, 188 bin 858 kişiyle Altıeylül, 176 bin 251 kişiyle Edremit ve 169 bin 476 kişiyle Bandırma bulunuyor.

Ayvalık'ın hemen ardından ise 75 bin 730 kişilik nüfusuyla Gönen geliyor. Buna göre Ayvalık ile Gönen arasındaki nüfus farkı yalnızca 85 kişi olarak gerçekleşti.

Veriler, Ayvalık'ın Edremit ve Bandırma'nın ardından Balıkesir'in nüfusu en yüksek üçüncü sahil ilçesi konumunda bulunduğunu da ortaya koydu.

Balıkesir genelinde kadın nüfusu 645 bin 646, erkek nüfusu ise 638 bin 871 kişi olarak açıklanırken, ilin toplam nüfusunun bir önceki yıla göre 8 bin 421 kişi arttığı belirtildi.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuYerel HaberlerBalıkesirAyvalıkGüncelGönenYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
16:42
Kabine toplandı Masada iki kritik konu var
Kabine toplandı! Masada iki kritik konu var
16:24
Türkiye için kader maçı İtalya’yı yenersek hesaplar değişecek
Türkiye için kader maçı! İtalya'yı yenersek hesaplar değişecek
16:22
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
15:55
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
15:38
Bursa’da dev gece Türkiye-İtalya maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Bursa'da dev gece! Türkiye-İtalya maçında muhtemel 11'ler belli oldu
15:15
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 17:00:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Ayvalık 75 bin 815 nüfusla Balıkesir'in 5'inci ilçesi oldu, Gönen'le fark 85 kişi kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei