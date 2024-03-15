Ayvalık Belediye Başkanı Altyapı Sorunlarına Dikkat Çekti

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Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Ayvalık Belediye Başkan adayı Mesut Ergin, ilçenin altyapı sorunlarına ilişkin açıklama yaptı. Ayvalık Belediyesi'nin, altyapı ve kanalizasyon konusunda yetkili ve söz sahibi olmadığının altını çizen Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni işaret etti. Ergin, AK Parti'nin Ayvalık Belediye Başkan adayının "Ayvalık'a gerçek belediyeciliği getireceğiz" söylemi ile ilgili de "Ayvalık'a hizmet vermeyenler, şimdi bol bol vaatler sıralıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Altyapı için ivedilikle yapılması gereken yatırımın hayata geçirilebilmesi için her kulvarda mücadele ettiklerini ve halen de çok yoğun bir çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Ergin, "Bu nedenledir ki 2009'da, Küçükköy Belediye Başkanlığına seçildiğimde ilk iş kanalizasyon, arıtma ve derin deşarjı tamamlayıp faaliyete sokmak oldu. Çok şükür, Sarımsaklı'nın altyapı sorununu çözerek görev dönemimizi tamamladık. Ancak, 2014'de Büyükşehir Yasası Küçükköy Beldesi kapatıldı ve Altyapı Hizmetleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ'nin yetki ve sorumluluğuna geçti" dedi.

Ayvalık Belediyesi'nin, altyapı ve kanalizasyon konusunda hiçbir şekilde yetkili ve söz sahibi olmadığının altını çizen Belediye Başkanı Mesut Ergin, şöyle devam etti:

"Maddi manevi bir kaynak ayıramaz, ayırması da hukuken yasaktır. Bu konuda tüm yetki ve sorumluluk, parayı toplayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Ayvalık Belediyesi'nin bu konuda hiçbir yetkisi yoktur. Ayvalık Belediye Başkanı olarak göreve geldiğim günden bu yana aradan geçen beş yıllık hizmet dönemim boyunca Büyükşehir Meclis toplantılarında Başkan Yücel Yılmaz başta olmak üzere Ankara'da bakanlıktaki görüşmelerimde sürekli olarak Ayvalık'ın altyapı yatırımına dahil olması için girişimlerde ve adeta baskılarda bulundum. İnşası gerçekleşmesi halinde milyar liraları bulacak bu altyapı yatırımının Ayvalık'a kazandırılmasının beraberinde getireceği artıları dile getirdim. Fakat bu konuda Büyükşehir Belediyesi, bakanlık ya da diğer yetkililer Ayvalık için kanalizasyon ve atık su ile ilgili bir altyapı ya da temiz su ile ilgili bir altyapı yatırımını uygun görmediler. Böyle bir bütçeyi, ayırmadılar."

Ergin, Yücel Yılmaz ile AK Parti Ayvalık Belediye Başkan Adayı Ali Gür'ün samimi olmadıklarını savunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Madem Ayvalık'ı çok seviyordunuz, neden bu zamana kadar Ayvalık'a hak ettiği hizmetleri getirmediniz? Hal böyleyken, şimdi seçimlerde aday olduğunuz için de 'Ayvalık'a gerçek belediyeciliği getireceğiz' gibi içi boş vaatler sıralıyorsunuz. Peki, 10 yıldır Ayvalık'ın tüm kaynaklarını tahsil ettiğiniz halde neden bu güzel kente bu hizmetleri vermediniz? Ayvalık halkı size nasıl güvensin?"