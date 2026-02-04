Ayvalık\'ta ekipler yaz kış demeden 7/24 sahada

Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz kış demeden 7 gün 24 saat sahada kalarak kentin yeşil alanlarının bakım ve düzenlemesini sürdürüyor. Parklar, bahçeler, çocuk oyun ve spor alanları başta olmak üzere kentin vitrini olarak görülen tüm alanlar ekiplerin sorumluluğunda bulunuyor.

Ekipler, budama çalışmalarından yeni fidan dikimine, çocuk oyun alanlarının bakımından temizlik faaliyetlerine kadar birçok çalışmayı aralıksız yürütüyor. Küçük bir aksamanın bile kent yaşamını olumsuz etkileyebileceğinin bilinciyle hareket eden ekipler, sıcak ya da soğuk hava şartlarına aldırış etmeden görevlerini yerine getiriyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar; cadde ve sokaklardan mezarlıklara kadar kentin birçok noktasında titizlikle sürdürülüyor. Kurumuş yapraklar toplanıyor, yaşlanan ağaçlar budanıyor, yeşil alanlar elden geçirilerek kente daha düzenli ve estetik bir görünüm kazandırılıyor.

Gün boyu devam eden çalışmalar akşam saatlerine kadar sürerken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ertesi gün yeniden aynı titizlikle görevlerinin başına geçiyor. - BALIKESİR