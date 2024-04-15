Ayvalık Belediyesi Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri\'ne ev sahipliği yapacak

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Ayvalık Belediyesi, 19-21 Nisan günleri arasında "Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri"ne ev sahipliği yapacak. Etkinlik dizisi, 19 Nisan Cuma akşamı usta halk müziği sanatçısı Nida Ateş'in, Aşık Veysel'in eserlerinden oluşan bir seçkiyle, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde vereceği konserle başlayacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Fikir ve Kültür Günleri'nin dördüncüsünü geniş bir katılımla sürdürmekten ve geleneksel hale getirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. 21 Nisan akşamına kadar devam edecek olan etkinliklerde kamuoyunun yakından tanıdığı önemli düşün insanları Ayvalıklarla buluşacak, bu buluşmaya herkesi bekliyoruz" dedi.

Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik dizisi kapsamında üç gün boyunca Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde ve İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde, dinleti, panel, söyleşi ve tematik belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.