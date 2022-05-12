Ayvalık'ın efsane Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi unutulmadı - Son Dakika
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Ayvalık'ın efsane Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi unutulmadı

12.05.2022 17:58
Ayvalık'ın efsane Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi unutulmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, halkın "Efsane Başkan" olarak nitelediği Ahmet Tüfekçi için anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, halkın "Efsane Başkan" olarak nitelediği Ahmet Tüfekçi için anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Ayvalık Türk Ocağı Temsilciliği tarafından İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde; Ayvalık'ın unutulmayan Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi'nin yanı sıra yakın arkadaşları emekli öğretmenler Recep Esen Raşit Elmacı ve Vecdi Akkılınç konuşmacı olarak katıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve STK'ların temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

1994-2004 yılları arasında iki dönem yaptığı belediye başkanlığı görevi sırasında kendine has karizmatik kişiliği ile Ayvalık için yaptığı dev çalışmaların dile getirildiği gecede, Tüfekçi'nin gençlik yıllarında da Türk Milliyetçiliği adına yaptığı hizmetler anlatıldı.

Geçirdiği rahatsızlığın ardından ilk kez kendisi için anlamlı bir gecenin düzenlenmesi ve görev yaptığı yıllarda yakın arkadaşlarıyla bir kez daha bir araya geldiği için Efsane Başkan Ahmet Tüfekçi'nin mutluluğu ise adeta gözlerinden okunuyordu.

Ahmet Tüfekçi'nin çocukluk, gençlik ve belediye başkanlığı dönemine ait fotoğraflardan oluşan slayt, halkın içinden insanların Tüfekçi hakkında söylediklerine ait video gösterimlerinin de yapıldığı panelin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk Ocağı Ayvalık Temsilcisi Kemal Girgin, belediye başkanlığı döneminde dürüstlüğü, saygınlığı ve adaletli davranışlarının yanı sıra yoksul ailelere yönelik hizmetlerinin unutulmaz olduğunu söyledi.

Ayvalık'ta Türk Milliyetçiliğinin bu günlere kadar gelişim süreci çerçevesinde hayatını Ayvalık'a adadığını savunan Kemal Girgin, Ahmet Tüfekçi ağabeyimizin belediye başkanlığı döneminde, Türkiye'nin turizm alanında en önemli cazibe merkezi olan Ayvalık'ta bir karış bile yer rantçılara teslim edilmemiş ve tüyü bitmemiş yetimin hakkı yenilmemişti. Tam bir Ayvalık sevdalısı olan Ahmet Tüfekçi ağabeyimizin doğaya, her cana verdiği değer, tarihe verdiği önem ve Türk Milliyetçiği davasındaki duruşu halen daha bizler için önemli bir meşaledir. Bu uğurda O'nun yapmış olduğu çalışmalar ve geride bıraktığı eserler halen daha Ayvalık halkı tarafından minnet ve şükranla yad edilmektedir. Böyle bir değerin hayattayken kıymetinin bir kez daha gözler önüne serilmesini istedik ve bu paneli düzenledik. Bizlere destek veren ve panele katılan herkese şükranlarımızı sunarız" diye konuştu. - BALIKESİR

Ayvalık'ın efsane Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi unutulmadı
Ayvalık'ın efsane Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi unutulmadı
Ayvalık'ın efsane Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi unutulmadı
Ayvalık'ın efsane Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi unutulmadı
Ayvalık'ın efsane Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi unutulmadı
Ayvalık'ın efsane Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi unutulmadı
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Belediye Başkanlığı, Ahmet Tüfekçi, Balıkesir, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayvalık'ın efsane Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi unutulmadı - Son Dakika


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