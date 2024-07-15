Ayvalık'ın tanınmış ailesinin büyüğü Sevim Arman hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Ayvalık'ın tanınmış ailesinin büyüğü Sevim Arman hayatını kaybetti

Ayvalık\'ın tanınmış ailesinin büyüğü Sevim Arman hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin tanınmış ailelerinden Arman ailesinin büyüğü Sevim Arman'ın vefatı büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sevim Arman'ın cenazesi Ayvalık Kabristan'ında toprağa verildi.

15.07.2024 10:52  Güncelleme: 10:55
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin tanınmış ailelerinden Arman ailesinin büyüğü Sevim Arman hayatını kaybetti.

Mübadele yıllarından Midilli Adası'ndan gelen bir ailenin temsilcisi olan 81 yaşındaki Sevim Arman'ın vefatı, ilçede büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sevim Arman'ın cenazesi; ilçe merkezindeki Hayrettin Paşa Camii'nde dün kılınan öğle namazının ardından Ayvalık Kabristan'ında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze töreninde Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, ilçenin tanınmış simaları Arman Ailesi'ni bu hüzünlü gününde yalnız bırakmadı.

Sevim Arman'ın oğlu İbrahim Arman ile kızı Fatoş Kartal taziyeleri kabul etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'ın tanınmış ailesinin büyüğü Sevim Arman hayatını kaybetti - Son Dakika

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