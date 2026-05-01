Ayvalık\'ta 1 Mayıs coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 1 Mayıs Emek ve Dayanıma Günü, kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Emek ve dayanışma vurgusunun öne çıktığı kutlamalara çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamalar için marina kavşağındaki öğretmenevi önünde toplanan işçi temsilcileri, sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan oluşan dev kortej, Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşte yüzlerce emekçi ve vatandaşlar hazır bulundu.

Aralarında Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de bulunduğu kortej seslendirdikleri marşlarla Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. 1 Mayıs ile ilgili açılan pankartlar ve dövizlerle gerçekleşen yürüyüşün ardından kalabalık grup, polis nezaretinde meydana alındı.

Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan coşkulu programda, 1 Mayıs ile ilgili günün anlam ve önemine ait konuşmalar yapıldı. Tören halaylar şarkı ve marşlarla sona erdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'den 1 Mayıs Mesajı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, emeğin, dayanışmanın ve adalet mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Başkan Ergin, mesajında Ayvalık'ın bir emek kenti olduğunu vurgulayarak, "Hayatımız; tarlada, fabrikada, atölyede, ofiste ve yaşamın her alanında çalışan milyonlarca emekçinin alın teriyle yükseliyor. Ayvalık'ın gücü de üreten insanının çalışkanlığından ve dayanışmasından gelmektedir. Belediyecilik anlayışımızın temelinde emeğin hakkını korumak yer alıyor" dedi.

Emeğin ve insan onurunun her zaman öncelikleri olduğunu belirten Ergin, daha eşit, özgür ve insanca bir yaşam için dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini söyledi. - BALIKESİR