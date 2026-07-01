Ayvalık'ta binlerce kişiye aşure ikram edildi - Son Dakika
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Ayvalık'ta binlerce kişiye aşure ikram edildi

Ayvalık\'ta binlerce kişiye aşure ikram edildi
01.07.2026 15:45  Güncelleme: 15:47
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Ayvalık Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte binlerce vatandaşa aşure ikram etti. Belediye Başkanı Mesut Ergin de kazan başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Ayvalık Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce vatandaşa aşure ikram etti. Etkinliğe katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen aşure etkinliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü kapsamında kurulan kazanlarda binlerce kişiye aşure ikram edildi.

Etkinliğe katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, vatandaşlara aşure dağıtarak bu anlamlı geleneğe ortak oldu. Aşure Günü'nün kardeşlik, hoşgörü ve paylaşma kültürünün en önemli simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Mesut Ergin, "Yüzlerce yıldır yaşatılan bu geleneği sürdürmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Aşurenin içindeki her bir malzeme, farklılıkların uyum içinde bir araya gelişini simgeler. Tıpkı toplumumuz gibi. Bugün aynı kazan etrafında buluşmamız da dayanışma ve paylaşma ruhunun en güzel örneklerinden biridir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'ta binlerce kişiye aşure ikram edildi - Son Dakika

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