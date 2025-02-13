Ayvalık'ta Eğitim Destek Projesi: 140 Öğrenciye Burs Verilecek - Son Dakika
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Yerel

Ayvalık'ta Eğitim Destek Projesi: 140 Öğrenciye Burs Verilecek

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şehir dışında eğitim gören 140 öğrenciye Ayvalık Eğitime Destek Derneği aracılığıyla on ay boyunca aylık 1500 lira burs verileceğini açıkladı. Proje, ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarına destek olmayı amaçlıyor.

13.02.2025 09:57  Güncelleme: 10:25
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(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ekonomik sıkıntı içindeki ilçeli ailelerin şehir dışında eğitim gören çocuklarına destek sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri Ayvalık Eğitime Destek Derneği'nin 140 öğrenciye on ay boyunca bin 500 lira burs vereceğini açıkladı.

Başkan Ergin, mezun olanların ayrılmasının ardından burs verilen öğrenci sayısını artırdıklarını belirterek, Ayvalık dışında eğitim gören 140 gence, Ayvalık Eğitime Destek Derneği aracılığıyla on ay boyunca bin 500'er lira burs verileceğini duyurdu.

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin; öğretmenlik, tıp, mühendislik gibi fakültelerde eğitim gördüğünü belirten Başkan Ergin, "Ülkemizin dört bir yanındaki okullarda eğitim gören öğrencilerimize dernek olarak bir nebze olsun katkı ve destek sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayvalık'ta yardımseverlerin desteğiyle önemle bir güç birliği yarattık, karşılığında 140 öğrencimizin bütçeleri rahatlayacak. Öğrencilerimiz bu desteğin karşılığında Ayvalıklı olmanın bilincini yaşayacak. Ayrıca burs verilecek öğrenci sayımız önümüzdeki süreçte daha da artacak. Hedefimiz tüm ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmak" diye konuştu.

Başkan Ergin, bursların, öğrencilerin okullarından mezun olacağı güne kadar devam edeceğini, her öğrencinin yıllık olarak ders notlarının, okuldaki başarısının ve devam durumunun düzenli olarak kontrol edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'ta Eğitim Destek Projesi: 140 Öğrenciye Burs Verilecek - Son Dakika

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