Ayvalık’ta Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
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Ayvalık’ta Gaziler Günü kutlandı

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Ayvalık’ta Gaziler Günü kutlandı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene; Ayvalık Kaymakamı Ömer Cimşit, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Aydın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu, güneydoğu gazileri, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, vatandaşlar ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Ayvalık Belediyesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi'nin çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasının ardından, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın bir ağızdan seslendirildiği törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü'nün aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik rütbesinin verildiği gün olduğunu hatırlattı.

Kıranoğlu, her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarının avunulması hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna ulaşan kahramanların kıvançlı gününü kutlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Öğrencilerin şiirlerini seslendirmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi.

Tören sonunda Ayvalık Kaymakamı Ömer Cimşit öncülüğündeki protokol üyeleri gazilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi

Törenin ardından Ayvalık Şehitler Camii'nde şehit ve ebediyete intikal etmiş tüm gaziler için mevlit okunmasının ardından, Ayvalık Belediyesi tarafından Çamlık Paşalimanı Sosyal Tesisleri'nde gaziler onuruna yemek verildi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüCumhuriyet MeydanıBalıkesirAyvalıkYerelSon Dakika

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